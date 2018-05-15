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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. Изменится работа трамвайных маршрутов. С 12:00 до 23:00 

15 мая 2018, 12:00
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское  - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и 

14 мая 2018, 12:31
В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В паблике "Нетипичная Самара" соцсети "ВК" негодуют, что в городе начали «истреблять» маршрутки. Около 3 недель назад с улиц исчезли микроавтобусы № 37 Приволжский микрорайон - Хлебная площадь, а через некоторое время и № 6 Юнгородок - санаторий «Самарский». 
11 мая 2018, 05:03
Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре

Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре

В Самаре в пятницу, 11 мая, поступила в продажу новая партия в 10 тысяч дачных транспортных карт. 2000 будут продавать в самарском метрополитене, 1500 в офисах «Транспортной карты», 4000 – в почтовых отделениях. Еще 2,5 тысячи карт – резерв. С 

11 мая 2018, 04:55
Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
8 мая 2018, 01:42
Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».

«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет 
7 мая 2018, 07:00
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

В Самаре в дни тестовых матчей по футболу на стадионе «Самара Арена» введут специальные схемы движения транспорта. В частности, будут введены специальные 
24 апреля 2018, 11:13
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