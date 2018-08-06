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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе
В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта.
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31 июля 2018, 02:44
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе
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27 июля 2018, 12:15
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Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым
В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской …
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26 июля 2018, 10:15
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Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года
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2 августа 2017, 03:56
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Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход
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3 мая 2017, 12:07
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Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей
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15 февраля 2017, 12:40
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Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги
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7 ноября 2016, 12:09
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Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников
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11 января 2016, 12:00
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Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp
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10 сентября 2015, 04:37