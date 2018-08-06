Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход Доход главы Самары Олега Фурсова за год вырос почти на 700 тысяч рублей. Если в 2015-м он заработал чуть более 3,5 миллионов, то в 2016-м 4 миллиона 223 тысячи. Такие данные содержатся в опубликованной на сайте мэрии декларации. Кроме того …