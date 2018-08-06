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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта. 

«Во время укладки верхнего слоя мы ограничиваем движение по двум полосам автодороги, еще две полосы остаются открытыми для проезда автомобилей, - рассказал руководитель 
31 июля 2018, 02:44
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе

Мундиаль закончился, а значит, истек и срок временного запрета на ремонт дорог в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. На этой неделе в Самаре дорожная ремонтная кампания вступила в основную фазу и затронула почти все внутригородские районы. В этом 
27 июля 2018, 12:15
Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской 
26 июля 2018, 10:15
Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Как пишет “Лента.ру” со ссылкой на доклад ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», реальный заработок российских граждан упал на 19,2 процента за период с октября 2014 года по май 2017 года.

Также и реальный размер пенсий 

2 августа 2017, 03:56
Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Доход главы Самары Олега Фурсова за год вырос почти на 700 тысяч рублей. Если в 2015-м он заработал чуть более 3,5 миллионов, то в 2016-м 4 миллиона 223 тысячи. Такие данные содержатся в опубликованной на сайте мэрии декларации. Кроме того 

3 мая 2017, 12:07
Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

По итогам 2016 года средний размер семейного дохода в Самарской области, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составил 56 тысяч рублей. Это на 7 с половиной тысяч меньше, чем было в 2014-м, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй. Показатель был получен 

15 февраля 2017, 12:40
Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Компания  Росбизнесконсалтинг озвучила результаты своего нового исследования по поводу того, куда россиянам лучше всего вкладывать деньги. За основу взяли сумму в 100 тысяч рублей. По итогам октября, доходными оказались только рублевые депозиты и ПИФы. Последние  показали доход на уровне 0,2%.

7 ноября 2016, 12:09
Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников

Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников

Самым популярным авто у отечественных чиновников является Ford Focus. Об этом пишет РБК, ссылаясь на анализ данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок.
Согласно статистике, на Ford Focus приходится до 20% всех автомобилей, на которых ездят чиновники. Издание обращает внимание 
11 января 2016, 12:00
Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp

Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp

Российским чиновникам придется забыть об использовании Google, Yahoo! и WhatsApp в служебных целях, сообщают СМИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров призвал госслужащих отказаться от этих сервисов. Никифоров заявил, что работа с Google, Yahoo! и WhatsApp недопустима, а в личных целях можно 
10 сентября 2015, 04:37
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