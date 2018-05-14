12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.
Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым человеком в том же направлении, куда он сбежал сразу после совершения кражи.
Спустя немного времени, подозреваемый был задержан. Он попытался выбросить украденное украшение, но оперативники его нашли.
К настоящему времени установлено, что подозреваемый в ограблении пенсионерки – безработный 18-летний парень, проживающий на территории Красноярского района. По данным полиции, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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