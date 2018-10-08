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В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту
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8 октября 2018, 09:48
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«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
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8 октября 2018, 09:18
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ЦСК ВВС проиграл «Химику» по буллитам
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8 октября 2018, 09:01
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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле
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6 октября 2018, 05:21
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В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов
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4 октября 2018, 02:43
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Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью
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28 сентября 2018, 12:54
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В «Курумоче» экстренно сел самолет
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27 сентября 2018, 11:29
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов
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20 сентября 2018, 12:20
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В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо
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20 сентября 2018, 07:22
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В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью
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17 сентября 2018, 02:07
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13