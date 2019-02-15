На днях в Жигулевске сотрудники Вневедомственной охраны задержали местного жителя. Парня стражи порядка заприметили в микрорайоне Г-1. При виде патрульной машины молодой человек занервничал, и попытался сбежать. Его задержали для того, чтобы поинтересоваться причинами такого поведения.

Во время разговора со стражами …