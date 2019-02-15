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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках
В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с …
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15 февраля 2019, 05:14
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»
Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
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14 февраля 2019, 02:32
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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана
В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор …
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14 февраля 2019, 12:14
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Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
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14 февраля 2019, 11:45
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
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13 февраля 2019, 09:50
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Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина
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7 февраля 2019, 08:46
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы
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4 февраля 2019, 12:03
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В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
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2 февраля 2019, 04:23
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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
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18 января 2019, 09:56
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Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти
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4 октября 2018, 11:57
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У жителя Безенчукского района нашли более 140 граммов марихуаны
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17 января 2018, 06:17
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У жителя Жигулевска нашли 12 граммов марихуаны
На днях в Жигулевске сотрудники Вневедомственной охраны задержали местного жителя. Парня стражи порядка заприметили в микрорайоне Г-1. При виде патрульной машины молодой человек занервничал, и попытался сбежать. Его задержали для того, чтобы поинтересоваться причинами такого поведения.
Во время разговора со стражами …
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15 января 2018, 02:54
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В Октябрьске у похитителя телевизора нашли марихуану: «дурь» хранилась в шкафу на полке
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7 января 2018, 03:19
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Горный воздух: Британские спасатели эвакуировали с горной вершины туристов, накурившихся марихуаны
Группа туристов застряла на горной вершине в Англии из-за употребления марихуаны. Дело дошло до того, что молодым людям понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в графстве Камбрия на северо-западе страны.
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26 сентября 2017, 12:29
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