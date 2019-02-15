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Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
Возбуждено 
14 февраля 2019, 02:32
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

В областной столице завели уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». По версии силовиков, пенсионер решил попробовать себя в наркобизнесе - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 
7 февраля 2019, 08:46
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

В Самаре осудили 27-летнюю женщину, которую обвиняли в торговле наркотиками. Она попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году, когда к ним поступила информация о том, что в регионе действует канал по поставке запрещенных вещество в другие субъекты страны.

Подозреваемую 

4 февраля 2019, 12:03
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
У жителя Безенчукского района нашли более 140 граммов марихуаны

У жителя Безенчукского района нашли более 140 граммов марихуаны

На днях в Безенчукском районе Самарской области полиция задержала 32-летнего местного жителя. Его поймали в гаражном массиве. Во время обыска в кармане одежды сельчанина обнаружили пакет с высушенными измельченными листьями, стеблями и семенами. Экспертиза показала, что это марихуана массой около 

17 января 2018, 06:17
У жителя Жигулевска нашли 12 граммов марихуаны

У жителя Жигулевска нашли 12 граммов марихуаны

На днях в Жигулевске сотрудники Вневедомственной охраны задержали местного жителя. Парня стражи порядка заприметили в микрорайоне Г-1. При виде патрульной машины молодой человек занервничал, и попытался сбежать. Его задержали для того, чтобы поинтересоваться причинами такого поведения.

Во время разговора со стражами 

15 января 2018, 02:54
В Октябрьске у похитителя телевизора нашли марихуану: «дурь» хранилась в шкафу на полке

В Октябрьске у похитителя телевизора нашли марихуану: «дурь» хранилась в шкафу на полке

В Октябрьске сотрудники полиции, расследуя уголовное дело о хищении телевизора, обнаружили у подозреваемого марихуану в ходе обыска его квартиры, в которой он проживал.
 
Как выяснили полицейские, 55-летний местный житель, уже побывавший в местах лишения свободы за грабеж, не успел 
7 января 2018, 03:19
Горный воздух: Британские спасатели эвакуировали с горной вершины туристов, накурившихся марихуаны

Горный воздух: Британские спасатели эвакуировали с горной вершины туристов, накурившихся марихуаны

Группа туристов застряла на горной вершине в Англии из-за употребления марихуаны. Дело дошло до того, что молодым людям понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в графстве Камбрия на северо-западе страны.
Как рассказывают европейские агентства, четверо туристов забралась на вершину Скофелл-Пайк высотой 

26 сентября 2017, 12:29
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