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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии
Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону …
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13 сентября 2018, 09:41
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В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 09:09
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Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора
В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
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13 сентября 2018, 08:43
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В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»
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12 сентября 2018, 09:47
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В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота
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12 сентября 2018, 02:30
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В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник
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12 сентября 2018, 02:24
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре
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22 августа 2018, 11:54
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В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»
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6 августа 2018, 05:27
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«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением
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3 августа 2018, 03:53