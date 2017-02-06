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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

Белая Kia Cee'd вылетела с трассы под селом Яицкое в районе строящегося южного города. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 6 февраля. О погибших и пострадавших на данный момент сообщений нет.
6 февраля 2017, 12:00
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail. 

По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на 

3 февраля 2017, 02:40
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

В понедельник, 16 января под Тольятти произошло ДТП. На трассе М5, между постом «Зеленовка» и Обводной, перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer 9, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, иномарка вылетела в кювет, не доехав до автозаправки «Роснефть». Машиной, 
16 января 2017, 10:25
Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» 

29 декабря 2016, 01:55
В Тольятти две автоледи пострадали в ДТП на Лесопарковом шоссе

В Тольятти две автоледи пострадали в ДТП на Лесопарковом шоссе

В понедельник, 12 декабря, в 15:20 на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Тольятти столкнулись две иномарки Nissan X-Trail и Toyota RAV4, которыми управляли женщины. Есть фото. Обе автоледи получили травмы и были доставлены  в больницу, сообщили в ГУ МВД России 
13 декабря 2016, 01:09
В Самаре две автоледи на иномарках не поделили дорогу на пустом перекрёстке, есть фото

В Самаре две автоледи на иномарках не поделили дорогу на пустом перекрёстке, есть фото

Сегодня, 3 декабря, на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров случилось ДТП. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, там столкнулись две «Хонды» - «Панда» и «Сивик».

По предварительной информации, автомобилистка за рулем «Панды» двигалась по 
3 декабря 2016, 05:21
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