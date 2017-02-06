В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась с управлением и допустила столкновение с «Нивой», ехавшей во встречном направлении. Затем в вазовский внедорожник врезалась ехавшая следом «Приора».
Пострадали три пассажира «Нивы» - женщины 59 и 54 лет и 23-летняя девушка. Они получили травмы, на скорой их доставили в больницу.
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