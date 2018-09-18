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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
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18 сентября 2018, 11:03
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В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов
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4 сентября 2018, 10:43
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3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга
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23 августа 2018, 08:42
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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В блогах: немного поворчу. Ибо накипает
Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В …
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17 августа 2018, 08:18