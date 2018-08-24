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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение.
24 августа 2018, 02:27
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Теперь больше малышей из микрорайона Крутые Ключи смогут ходить в детский сад - 30 августа здесь откроется новое дошкольное учреждение. Детский сад №2 будет располагаться на улице Мира, 2. Объявлен набор воспитанников, и очередь в детские сады в микрорайоне сократится. 
24 августа 2018, 08:37
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.

Согласно 
23 августа 2018, 02:44
Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
 
Участники опроса должны высказать свое мнение об открытости и доступности 
20 августа 2018, 04:53
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
В блогах:

В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема 
1 августа 2018, 07:53
Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
 
«По триасовой фауне было собрано более 50 образцов, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся. 
27 июля 2018, 10:17
2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

Во время чемпионата по футболу 2018 в Самаре 2700 жителей и гостей города получили медицинскую помощь. Более 90% пациентов врачи помогли на месте, в амбулаторных условиях, а остальных больных пришлось госпитализировать в соответствующие стационары. Эти цифры были озвучены в ходе 
25 июля 2018, 01:01
В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани в реанимации городской больницы № 2 скончалась новорожденная девочка. Все полтора месяца ее жизни медики считали, что малышка здорова, и так и писали в официальных документах. При обследованиях и осмотрах болезнь не нашли.

Еще на 21-й неделе 
23 июля 2018, 08:22
«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые

«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые

О своей новой работе рассказала группа исследователей Массачусетского технологического института. Ученые вывели генетически модифицированные клетки бактерий и создали уникальный метод 3D-печати для «живой татуировки», которая способна реагировать на различные химические раздражители.
Электронные татуировки и технология так называемых интеллектуальных чернил имеет 

7 декабря 2017, 09:40
Ученые открыли способ обратить старение вспять

Ученые открыли способ обратить старение вспять

Ученые открыли способ возвратить молодость с помощью средства, которое тормозит процесс клеточного старения. О своем исследовании рассказали корейские специалисты на страницах зарубежных изданий.
Акцент  был сделан на способах замедлить процесс деградации лизосом, следствием которого и оказывается клеточное старение. Оказалось, что 

5 апреля 2017, 02:01
Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека

Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека

Американские ученые впервые смогли создать зародыш организма, в котором сочетаются клетки свиньи и человека. О самых последних разработках сообщает Washington Post.
Для своих исследований ученые использовали свиной зародыш, в который внедрили стволовые клетки человека. Далее зародыш был подсажен свиноматке.
Спустя 

27 января 2017, 08:21
Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания 

27 декабря 2016, 02:34
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