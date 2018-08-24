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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице
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24 августа 2018, 02:27
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
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24 августа 2018, 08:37
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»
Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.
Согласно …
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23 августа 2018, 02:44
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Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области
Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
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20 августа 2018, 04:53
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?
Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".
"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании …
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3 августа 2018, 09:31
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В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу
Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема …
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1 августа 2018, 07:53
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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области
Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
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27 июля 2018, 10:17
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2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
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25 июля 2018, 01:01
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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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«Живую татуировку» из бактерий разработали ученые
О своей новой работе рассказала группа исследователей Массачусетского технологического института. Ученые вывели генетически модифицированные клетки бактерий и создали уникальный метод 3D-печати для «живой татуировки», которая способна реагировать на различные химические раздражители.
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7 декабря 2017, 09:40
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Ученые открыли способ обратить старение вспять
Ученые открыли способ возвратить молодость с помощью средства, которое тормозит процесс клеточного старения. О своем исследовании рассказали корейские специалисты на страницах зарубежных изданий.
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5 апреля 2017, 02:01
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Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека
Американские ученые впервые смогли создать зародыш организма, в котором сочетаются клетки свиньи и человека. О самых последних разработках сообщает Washington Post.
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27 января 2017, 08:21
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Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир
Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания …
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27 декабря 2016, 02:34