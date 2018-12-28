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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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В Самаре вместе с сотрудником УФСИН задержали адвоката ПАСО
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28 декабря 2018, 01:13
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В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже
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28 декабря 2018, 11:48
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«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина
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27 декабря 2018, 11:11
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«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество
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26 декабря 2018, 09:43