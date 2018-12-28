7
25
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
В Самаре вместе с сотрудником УФСИН задержали адвоката ПАСО

В Самаре вместе с сотрудником УФСИН задержали адвоката ПАСО

По данным Управления ФСБ России по Самарской области, 25 декабря с поличным задержали сотрудника регионального УФСИН и адвоката ПАСО. По информации силовиков, они получили от гражданина, проходящего по уголовному делу по ст. 204 УК РФ, 1,5 млн рублей за «оказание 
28 декабря 2018, 01:13
В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. 19 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Гагарина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил 15 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, записи с 
28 декабря 2018, 11:48
«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

«Открыл беспорядочную стрельбу»: в Самаре ранили продавца круглосуточного магазина

В Самаре ограбили круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на улице Ново-Садовой. По информации облМВД, в торговую точку зашел посетитель, который достал из куртки пистолет и начал беспорядочную стрельбу. Одну из продавщиц ранило, а налетчик забрал 3500 рублей из кассы и скрылся.
27 декабря 2018, 11:11
«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество

«Брал айфонами»: в Самаре экс-силовика будут судить за мошенничество

В губернской столице завершено расследование уголовного дела, которое завели в отношении бывшего оперуполномоченного ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области. Этого человека подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 силовик получил от некой 
26 декабря 2018, 09:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх