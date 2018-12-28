В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

… Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.