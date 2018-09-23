В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб в паблике «Подслушано | Самара» соцсети «ВКонтакте».



По словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее … Сегодня, 22 сентября, в Самаре на улице Аминева произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцыПо словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее