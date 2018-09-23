|
В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки
|
23 сентября 2018, 06:08
|
Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на «встречку» и протаранила «Ниву»
|
23 сентября 2018, 05:42
|
В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб
Сегодня, 22 сентября, в Самаре на улице Аминева произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано | Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее …
|
22 сентября 2018, 03:44
|
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
|
21 сентября 2018, 12:09