В ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 февраля, на 18 километре Московского шоссе случился пожар. По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 23.55.
На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек личного состава на 4 единицах спецтехники. Выяснилось, произошло короткое замыкание электропроводки, из-за которого загорелась лампа. Пламя едва разгорелось, как его затушили своими силами. К приеду пожарных все уже было спокойно.
В ближайшее время специалистам ведомства предстоит проверить проводку в здании, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.
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