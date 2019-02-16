Пожар на Ленинградской: эвакуировали 30 человек … В воскресенье вечером, 10 февраля, возник крупный пожар в историческом центре Самары, пришлось эвакуировать три десятка человек. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:36 по местному времени. В доме № 77 по улице