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Материалы по теме:

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
Пожар на Ленинградской: эвакуировали 30 человек

Пожар на Ленинградской: эвакуировали 30 человек

В воскресенье вечером, 10 февраля, возник крупный пожар в историческом центре Самары, пришлось эвакуировать три десятка человек. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:36 по местному времени. В доме № 77 по улице 
11 февраля 2019, 08:53
Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, 

9 февраля 2019, 12:48
Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары

Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары

Региональное управление МЧС сообщило подробности пожара в частном доме на 2-й Новой улице в Самаре. По последним данным, огонь охватил 450 квадратных метров. Возникла реальная опасность того, что огонь перекинется на соседние строения.

Благодаря слаженным усилиям пожарных, в 23:46 
9 февраля 2019, 12:31
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