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В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым
Директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым у себя дома утром в пятницу, 31 марта. Эту информацию подтвердили следователи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. На теле погишего обнаружено одно огнестрельное ранение в грудь.
Следственным отделом по Красноглинскому …
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31 марта 2017, 02:25
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Двое детей и мужчина сгорели в частном доме в Самарской области
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29 марта 2017, 04:01
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Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV
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29 марта 2017, 09:31
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В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине
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28 марта 2017, 11:28
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В Самарскую область возвращается зима
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17 марта 2017, 12:32
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …
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7 февраля 2017, 02:35
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В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги
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6 января 2017, 02:57
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Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина
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26 декабря 2016, 11:55
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ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области
ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.
Отправляясь в поездку, …
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15 декабря 2016, 03:11
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В Большеглушицком районе найден труп мужчины, замерзшего на улице
4 марта в поселке Озерск Большеглушицкого района на ул. Рабочей был обнаружен труп мужчины, сообщает ИА «Волга Ньюс». Погибший оказался 57-летним местным жителем. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Мужчину нашли рядом с его домом. По предварительной …
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5 марта 2014, 01:55