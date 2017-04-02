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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым

В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым

Директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым у себя дома утром в пятницу, 31 марта. Эту информацию подтвердили следователи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. На теле погишего обнаружено одно огнестрельное ранение в грудь. 

Следственным отделом по Красноглинскому 

31 марта 2017, 02:25
Двое детей и мужчина сгорели в частном доме в Самарской области

Двое детей и мужчина сгорели в частном доме в Самарской области

Во вторник, 28 марта, в Самарской области произошел пожар, унесший три жизни, погибли дети. Трагедия случилась в селе Усманка (Борский район).

Примерно в 11 часов в МЧС поступило сообщение, что на улице Тюленева горит частный дом площадью 80 квадратных 
29 марта 2017, 04:01
Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Стаффордширский бультерьер набросился на хозяина и причинил ему смертельные ранения, когда мужчина давал интервью в эфире английского телеканала. Кровавая трагедия случилась в британской столице на глазах у сотрудников BBC TV.
41-летний мужчина был доставлен в стационар, но через пару часов 

29 марта 2017, 09:31
В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

Появились новые подробности смерти 42-летней самарчанки, которая погибла под рухнувшей с крыши глыбой льда. Напомним, ЧП произошло в минувшее воскресенье рядом с домом №109 на улице Вольской.

Стало известно, что за обслуживание здания отвечало ТСЖ «Промышленное-1». Сейчас силовики выясняют, 
28 марта 2017, 11:28
В Самарскую область возвращается зима

В Самарскую область возвращается зима

В предстоящие выходные в Самарскую область вернется зима. По прогнозам синоптиков, уже сегодня ночью столбик термометра в некоторых районах губернии опустится до минус 14 градусов. Это связано с тем, что в регионе господствует сибирский антициклон. Он сдерживает продвижение более теплой 

17 марта 2017, 12:32
В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.

Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить 

7 февраля 2017, 02:35
В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К 

6 января 2017, 02:57
Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не 

26 декабря 2016, 11:55
ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.

Отправляясь в поездку, 
15 декабря 2016, 03:11
В Большеглушицком районе найден труп мужчины, замерзшего на улице

В Большеглушицком районе найден труп мужчины, замерзшего на улице

4 марта в поселке Озерск Большеглушицкого района на ул. Рабочей был обнаружен труп мужчины, сообщает ИА «Волга Ньюс». Погибший оказался 57-летним местным жителем. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Мужчину нашли рядом с его домом. По предварительной 
5 марта 2014, 01:55
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