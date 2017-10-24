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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по 

24 октября 2017, 07:15
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
В Самаре закрываются речные маршруты

В Самаре закрываются речные маршруты

С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая 

20 октября 2017, 09:03
17 марта в Самаре проверят системы централизованного оповещения

17 марта в Самаре проверят системы централизованного оповещения

Завтра в 10 часов утра в Самаре заработают электросирены и громкоговорители, установленные на крышах административных зданий и жилых домов. Они будут включены на 5 минут. 17 марта будет проведена комплексная плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, сообщается на сайте 
16 марта 2016, 01:20
В Самаре 1 октября включат сигналы тревоги

В Самаре 1 октября включат сигналы тревоги

На следующей неделе, в четверг, 1 октября, в Самаре проведут проверку системы централизованного оповещения населения. С 10 часов утра на пять минут в городе включат электросирены и громкоговорящие устройства, установленные на крышах жилых и административных зданий.

Услышав сигнал тревоги 
22 сентября 2015, 02:35
19 марта в Самаре зазвучат электросирены

19 марта в Самаре зазвучат электросирены

В Самарской области пройдет плановая комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. В Самаре электросирены и громкоговорители включат 19 марта в 10 часов утра на 5 минут. Услышав сигнал, нужно включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение о проверке, сообщили 
16 марта 2015, 09:49
В Самаре на 3 минуты включат электросирены

В Самаре на 3 минуты включат электросирены

В городской администрации напоминают, что сегодня, 16 октября, МЧС планирует провести плановую комплексную проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области.

Электросирены зазвучат в Самаре сегодня в 10:00. Их включение означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу необходимо включить телевизионные и радиоприёмники 

16 октября 2014, 08:53
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