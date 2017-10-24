В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.
«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке», - указано в пресс-релизе.
Напомним, в Самарской области проходят командно-штабные учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они продлятся до 27 октября.
|
В блогах: Московское шоссе
|
24 октября 2017, 08:26
|
В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
|
24 октября 2017, 07:15
|
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.
Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
|
23 октября 2017, 09:26
|
В Самаре закрываются речные маршруты
С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая …
|
20 октября 2017, 09:03
|
17 марта в Самаре проверят системы централизованного оповещения
Завтра в 10 часов утра в Самаре заработают электросирены и громкоговорители, установленные на крышах административных зданий и жилых домов. Они будут включены на 5 минут. 17 марта будет проведена комплексная плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, сообщается на сайте …
|
16 марта 2016, 01:20
|
В Самаре 1 октября включат сигналы тревоги
|
22 сентября 2015, 02:35
|
19 марта в Самаре зазвучат электросирены
В Самарской области пройдет плановая комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. В Самаре электросирены и громкоговорители включат 19 марта в 10 часов утра на 5 минут. Услышав сигнал, нужно включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение о проверке, сообщили …
|
16 марта 2015, 09:49
|
В Самаре на 3 минуты включат электросирены
В городской администрации напоминают, что сегодня, 16 октября, МЧС планирует провести плановую комплексную проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области.
Электросирены зазвучат в Самаре сегодня в 10:00. Их включение означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу необходимо включить телевизионные и радиоприёмники …
|
16 октября 2014, 08:53