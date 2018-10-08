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В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 52, которые курсируют между автостанцией «Аврора» и железнодорожным вокзалом (Поликлиника). На пересечении улиц Структурной и Карьерной ведутся работы на водоводе. С утра субботы, 6 октября, и до окончания работ автобусы будут следовать 
8 октября 2018, 12:26
В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.

Они зарегистрированы и защищаются на территории 
8 октября 2018, 12:05
Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла 
8 октября 2018, 11:24
В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

Жители областной столицы попросили власти обратить внимание на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета. Дело в том, что в заброшке часто собираются подростки и студенты, они время от времени швыряют кирпичи 
8 октября 2018, 11:06
Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

В ночь на пятницу, 5 октября, в Самаре произошел пожар на улице Георгия Димитрова в Кировском районе. Сигнал о возгорании поступил в 02:55. Оказалось, что там загорелся торговый павильон на площади в один квадратный метр. На тушение пожара выехали 11 
5 октября 2018, 02:58
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В среду поздно вечером, 3 октября, пожарные выезжали тушить горящий автомобиль в Самаре. Сигнал о возгорании поступил в 22:59, на место событий отправились семь сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на улице 
4 октября 2018, 12:31
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