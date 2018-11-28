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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. 
28 ноября 2018, 11:04
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда. Конкурс был объявлен в июне, так как у нынешней главы инстанции Любови Дроздовой вскоре истекает трудовой контракт. В третий раз претендовать на эту должность она не 
28 ноября 2018, 09:42
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре произошел пожар на Южном шоссе. Около торгового комплекса «Амбар», неподалеку от парковки загорелось кафе восточной кухни. Сигнал поступил в примерно в 11:00. Огонь захватил кровлю точки общепита на площади 20 квадратных метров, сообщили в 
26 ноября 2018, 08:33
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Стало известно, что площадь пожара в здании на площадке военного городка №3 в областной столице составила 1000 кв. м. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 14:58 22 ноября. Загорелось здание в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта 
23 ноября 2018, 08:33
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части

Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части

В четверг, 22 ноября, в областной столице возник крупный пожар. По словам очевидцев, в эти минуты горит постройка на территориии бывшей воинской части, расположенная на перекрестке улиц Масленникова и Гая, напротив дома № 50 по улице Панова. По словам жителей 
22 ноября 2018, 03:34
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