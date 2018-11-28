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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни
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26 ноября 2018, 08:33
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров
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23 ноября 2018, 08:33
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Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
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22 ноября 2018, 04:32
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Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части
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22 ноября 2018, 03:34