В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32 В Самаре изменится расписание двух автобусов № 30 и 32. На это пошли по просьбам сотрудников заводов. Автобусы № 30 будут начинать движение от остановки «Станция метро Кировская» в 15:50 и 16:10, то есть на час раньше обычного времени. Со …