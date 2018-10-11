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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В среду, 10 октября, произошла авария в Тольятти. В 13:10 35-летняя женщина ехала на иномарке «Тойота Камри» по улице Свердлова со стороны Автостроителей. Когда автоледи разворачивалась вне перекрестка, она не уступила дорогу встречному транспортному средству, и ее машина столкнулась с 
11 октября 2018, 03:29
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

Ночью в среду, 10 октября, произошла авария в Жигулевске. 35-летний водитель решил прокатиться пьяным в иномарке «Шевроле Лачетти». Он ехал со стороны улицы Ленина в направлении Фрунзе, когда превысил скорость и не смог справиться с управлением. Лихач вписался в световую 
11 октября 2018, 02:41
Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

В среду, 10 октября, под Южным мостом в Самаре на расстоянии 15 метров от берега рыбак нашел тело утонувшего мужчины. Для транспортировки погибшего к берегу на место происшествия в 22:13 выехали спасатели. С помощью резиновой лодки и веревки они доставили 
11 октября 2018, 02:15
В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 52, которые курсируют между автостанцией «Аврора» и железнодорожным вокзалом (Поликлиника). На пересечении улиц Структурной и Карьерной ведутся работы на водоводе. С утра субботы, 6 октября, и до окончания работ автобусы будут следовать 
8 октября 2018, 12:26
В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание двух автобусов № 30 и 32. На это пошли по просьбам сотрудников заводов. Автобусы № 30 будут начинать движение от остановки «Станция метро Кировская» в 15:50 и 16:10, то есть на час раньше обычного времени. Со 
1 октября 2018, 04:30
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус 
21 сентября 2018, 05:03
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
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