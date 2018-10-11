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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб
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11 октября 2018, 02:41
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Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего
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11 октября 2018, 02:15
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В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52
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8 октября 2018, 12:26
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В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32
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1 октября 2018, 04:30
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В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
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21 сентября 2018, 05:03
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33