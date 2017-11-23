Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.
«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной из соседних республик 1970 и 1968 годов рождения и трое местных жителей 1981, 1970 и 1967 годов рождения», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Идет расследование.
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