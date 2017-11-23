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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, 

22 ноября 2017, 07:07
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый – 41-летний слесарь. Преступление было совершено в Промышленном районе. Судя по всему, налетчик был с похмелья. По сообщению силовиков, в магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы рюмку с алкоголем, 

7 ноября 2017, 03:20
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