В Самаре на ул. Мечникова на «десятку» упала бетонная плита Инцидент произошел в четверг, 26 февраля. Фото с места происшествия в соцсети опубликовал очевидец. На ул. Мечникова рядом с домом №50 на «десятку» свалилась бетонная плита. По предварительной информации, она упала с проезжавшего рядом грузовика. Пострадавших нет. Плита лишь задела …