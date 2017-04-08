Вчера, 7 апреля, около 21:00 поступило сообщение о возгорании в административном здании на улице Мечникова Железнодорожного района Самары.
Как передает ГУ МЧС по Самарской области, по указанному адресу загорелась серверная. Пламя охватило помещение площадью в 50 квадратных метров. На тушение выезжали 55 пожарных на 14 единицах спецтехники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 22:05, через 8 минут пожар был полностью ликвидирован. На время тушения перекрывали проезд по улице Мечникова со стороны Ткачевской.
На втором этаже здания располагаются гостиница и офисные помещения. Пришлось эвакуировать 120 человек.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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