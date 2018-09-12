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«Тольяттихимбанк» вернулся к работе
«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи с постановлением о проведении обыска.
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12 сентября 2018, 10:08
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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей
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12 сентября 2018, 05:16
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота
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12 сентября 2018, 02:30
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В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник
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12 сентября 2018, 02:24
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В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
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11 сентября 2018, 03:07
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В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку
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10 сентября 2018, 04:41
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Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП
Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, …
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3 сентября 2018, 08:28
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На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
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8 августа 2018, 11:33
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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
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6 августа 2018, 08:57
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В Самаре мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»
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31 июля 2018, 01:38