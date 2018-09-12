В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей … В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с