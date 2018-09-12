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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи  с постановлением о проведении обыска.
 
- Мероприятия проводились в рамках уголовных дел, связанных с корпоративным конфликтом между ТольяттиАзотом и Уралхимом. 
12 сентября 2018, 10:08
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с 
12 сентября 2018, 05:16
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

«Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет». После истории, которая недавно произошла в Италии, в эти слова начинаешь верить буквально.

Местная монахиня ехала по дороге на своем автомобиле. В какой-то момент она заметила черного кота. Чтобы избежать встречи 
12 сентября 2018, 02:30
В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

Во вторник, 11 сентября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 15:15 54-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ по проспекту Карла Маркса в сторону проспекта Кирова.

По версии полицейских, водитель с 22-летним стажем сбил пешехода -  девятилетнего 
12 сентября 2018, 02:24
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В субботу, 8 сентября, в Новокуйбышевске случилась автоавария, в которой пострадал маленький ребенок. Примерно в 18:00 41-летний водитель иномарки Renault Logan с логотипом известной службы такси ехал по улице Ломоносова в направлении Островского. Напротив дома  № 9 по улице Ломоносова 
10 сентября 2018, 04:41
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали 
6 августа 2018, 08:57
В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

Ночью 30 июля в областной столице произошла авария с участием байкера. В 00:45 19-летний водитель легковушки «Лада Приора» ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности. По предварительной информации, возле дома №1/1 по Южному шоссе он не уступил дорогу байку, 
31 июля 2018, 01:38
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