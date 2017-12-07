Сегодня в Самаре на площади Славы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества. Это памятная дата, которая отмечается 9 декабря уже 10 лет. Праздник приурочен к выдающемуся событию эпохи императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть и отвагу. Теперь в этот день чествуют героев Советского Союза, России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В четверг на самарскую площадь Славы пришли ветераны, школьники, студенты вузов и ссузов, курсанты, воспитанники патриотических клубов, поисковики.
Корзину и цветы в Вечному огню возложили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, врио главы городского округа Самара Владимир Василенко. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин гордится участием в празднике.
Владимир Чудайкин:
- Герои - все люди, кто защищал и защищать будет нашу Родину. Я очень счастлив что дожил до сегодняшнего дня. Чем дальше уходит это война, тем государство больше и больше обращает внимание на участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Напомним, что в 2017 году в Самарской губернии были открыты памятные доски полному кавалеру ордена Славы Константину Демидову, героям Советского Союза Александру Новикову, Сергею Зинченко и Михаилу Агибалову.
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