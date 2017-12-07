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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов 
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6 декабря 2013, 01:51
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