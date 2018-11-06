В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист … В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который