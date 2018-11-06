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Материалы по теме:

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевской на отрезке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Напомним, что участок дороги там перекрыли еще в августе из-за проведения кровельных работ. Планировалось открыть движение с 17 октября, но теперь перекрытие 
19 октября 2018, 01:44
В Самаре перекроют часть улицы Печерской

В Самаре перекроют часть улицы Печерской

В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Печерской. Здесь ведутся работы на теплосетях. С пятницы, 12 октября, и до 16 октября будет перекрыт отрезок улицы Печерской протяженностью 50 метров в районе дома № 23 по Печерской. Об этом сообщает 
12 октября 2018, 05:13
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
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