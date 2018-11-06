|
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
|
6 ноября 2018, 04:37
|
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
|
6 ноября 2018, 03:00
|
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
|
6 ноября 2018, 02:33
|
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
|
6 ноября 2018, 02:26
|
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской
|
19 октября 2018, 01:44
|
В Самаре перекроют часть улицы Печерской
|
12 октября 2018, 05:13
|
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
|
2 октября 2018, 05:37
|
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
|
27 сентября 2018, 11:11