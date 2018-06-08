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Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре
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8 июня 2018, 10:29
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Иномарка сбила пешехода в Сызрани
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8 июня 2018, 10:15
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
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28 мая 2018, 12:36
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани
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11 апреля 2018, 12:26
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Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани
ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 25 февраля в Сызрани. Авария случилась около 10:00 на перекрестке улицы Ульяновской и Некрасовского переулка.
48-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato выезжал на перекресток с улицы Декабристов. Он не уступил дорогу автомобилю …
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26 февраля 2018, 12:18
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38