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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
Иномарка сбила пешехода в Сызрани

Иномарка сбила пешехода в Сызрани

7 июня автоавария с участием пешехода произошла в Сызрани. 50-летний водитель на «Шевроле» ехал по улице Кирпичной. Иномарка шла на очень большой скорости. Из-за этого шофер не смог справиться с управлением и сбил 39-летнего мужчину, который шел вдоль дороги по 
8 июня 2018, 10:15
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте 
1 июня 2018, 02:01
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

11 апреля в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного микроавтобуса Citroen ехал по улице Интернациональной. На светофоре около Ильинского моста путь ему преградила «пробка». Мужчина решил объехать затор слева и свернуть на улицу Набережную.

Маневр получился 
11 апреля 2018, 12:26
Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани

Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани

ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 25 февраля в Сызрани. Авария случилась около 10:00 на перекрестке улицы Ульяновской и Некрасовского переулка.

48-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato выезжал на перекресток с улицы Декабристов. Он не уступил дорогу автомобилю 
26 февраля 2018, 12:18
В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
13 декабря 2017, 01:38
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