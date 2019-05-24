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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода
В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в …
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24 мая 2019, 02:04
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Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
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24 мая 2019, 09:29
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения
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22 мая 2019, 12:25
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В Самарской области «десятка» перевернулась в кювете: три человека в больнице
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21 мая 2019, 03:49
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В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено
Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн обратился в министерство транспорта России - он попросил рассмотреть возможность отмены запрета на движение судов через Волгу в село Рождествено. Как известно, они не курсируют между населенным пунктом и Самарой …
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17 мая 2019, 10:02
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В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб
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16 мая 2019, 09:47
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В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе
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16 мая 2019, 08:24
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Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair, который вылетел из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт вскоре после взлета, пишет 360tv.ru. Лайнер приземлился в 22:16 мск. Представитель компании UTair отметил, что воздушное судно вернулось по техническим причинам, но, по каким …
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15 мая 2019, 08:44
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Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре
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25 апреля 2018, 02:47
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21
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