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В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам
В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью …
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25 сентября 2018, 10:45
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В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
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25 сентября 2018, 10:24
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В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
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25 сентября 2018, 10:06
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В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
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25 сентября 2018, 09:08
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В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»
В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку …
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25 сентября 2018, 08:51
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Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске
В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.
Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. …
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24 сентября 2018, 06:05
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В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
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24 сентября 2018, 04:40
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29
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8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
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22 июня 2018, 04:14
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Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю
Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, …
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9 июня 2018, 09:03
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Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары
В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время …
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16 марта 2018, 10:29