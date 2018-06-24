Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель Пассажирское судно село на мель на Волге в Нижегородской области. На борту теплохода «Очарованный странник» плыло около 150 человек, информируют в региональных экстренных службах.

Все произошло близ населенного пункта Васильсурск. Круизный лайнер шел рейсом из Казани в российскую столицу. На …