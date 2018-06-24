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Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель
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30 мая 2017, 02:09
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Ребенок появился на свет посреди Волги
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25 мая 2017, 11:27
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Семь футов под килем: В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель
Теплоход "Санкт-Петербург" с пассажирами на борту сель на мель на реке Шексна в Вологодской области. Это чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром. Корабль направлялся из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.
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17 мая 2017, 03:26
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Теплоход затонул в речном порту Ульяновска
Транспортная прокуратура начала проверку после затопления теплохода в Ульяновском речном порту. Как информируют региональные агентства, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, попадания нефтепродуктов в акваторию Волги не произошло.
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19 апреля 2017, 01:30