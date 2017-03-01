Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.
По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре произошли при неудовлетворительных дорожных условиях. В прошлом году таких аварий было около 50%, отметил подполковник полиции.
Подробности – в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в четверг, 2 марта, в 18:20.
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