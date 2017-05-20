Отечественные средства массовой информации сообщили, что оператор "Мегафон" вводит новые правила списания средств у неактивных абонентов, со счетов которых будут снимать по 15 рублей в день, вплоть до достижения нулевого баланса.

Неактивными, поясняется дальше, будут считать абонентов, которые не пользовались …