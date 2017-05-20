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Телефоны потеряли «Мегафон»
Абоненты мобильного оператора «Мегафон» испытывают массовые проблемы со связью по всей стране. Наличие проблемы подтвердил сам оператор на официальном аккаунте компании в Twitter: «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства».
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19 мая 2017, 01:55
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В российских школах планируют установить глушители мобильной связи
В российских школах планируют установить глушители мобильной связи на время сдачи ЕГЭ, соответствующую инициативу Рособрнадзора обсудят на мартовском заседании комиссии по радиочастотам. В ведомстве считают, что подавление радиосигналов поможет в борьбе со списыванием на экзаменах. Школьники сейчас идут в ногу …
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14 февраля 2017, 03:49
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СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи
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23 декабря 2016, 12:11
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В РФ заработал бесплатный сотовый оператор
В России появился фактически бесплатный оператор мобильной связи «Атлас». Как сообщают сегодня отечественные информагентства, первые сим-карты предлагаются для жителей Москвы. Утверждается, что через некоторое время бесплатный тариф компании сможет дойти и до прочих российских городов.
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9 ноября 2016, 10:03
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«Мегафон» назначил директора Поволжского филиала
Поволжский филиал компании «Мегафон» возглавил Владимир Карпушкин (на фото), информирует пресс-служба компании. Ранее он занимал пост коммерческого директора в региональном подразделении оператора, кроме того, Карпушкин курировал вопросы по развитию бизнеса на массовом рынке.
Владимир Карпушкин родился в Самаре, окончил …
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10 февраля 2016, 11:45
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«Мегафон» планирует списывать деньги со счетов неактивных абонентов
Отечественные средства массовой информации сообщили, что оператор "Мегафон" вводит новые правила списания средств у неактивных абонентов, со счетов которых будут снимать по 15 рублей в день, вплоть до достижения нулевого баланса.
Неактивными, поясняется дальше, будут считать абонентов, которые не пользовались …
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16 декабря 2015, 10:12
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«МегаФон» полностью выкупил компанию «СМАРТС - Самара»
Компания «СМАРТС» в последний раз обратилась к своим клиентам в Самарской области. «МегаФон» завершил сделку по покупке 100 процентов акций «СМАРТС - Самара», информирует сайт поволжского отделения.
В ближайшее время начнется объединение технологических ресурсов этих компаний. Это позволит самарским …
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19 августа 2015, 05:16