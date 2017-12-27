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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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25 декабря 2017, 08:08
В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется  в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу  грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

На данный 

15 декабря 2017, 06:43
В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении 750 тысяч рублей задержан прокурор Безенчукского района

«Прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - сообщает 
8 декабря 2017, 03:39
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

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Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение накануне принял самарский районный суд.

4 ноября 
2 ноября 2017, 12:45
Любовь Картамышеву отпустили домой

Любовь Картамышеву отпустили домой

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд. 
1 ноября 2017, 05:22
Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
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