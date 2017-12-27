В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля, продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Расследование этого громкого уголовного дела, всколыхнувшего почти всю самарскую элиту, так как дети многих высокопоставленных чиновников учатся именно в гимназии, уже завершено. Материалы следователей ушли в суд. Слушание начнется 9 января. Адвокаты предполагают, что до вынесения приговора может пройти еще 2-3 месяца. Со стороны обвинения есть 15 свидетелей, не исключено, что в процессе рассмотрения дела появятся еще 5-10 человек.
Напомним, Любови Картамышевой грозит до 12 лет лишения свободы и солидный штраф.
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