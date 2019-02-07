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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз 
7 февраля 2019, 05:54
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому 
7 февраля 2019, 02:56
В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению 
1 февраля 2019, 08:12
Как в Самаре меняются цены на продукты

Как в Самаре меняются цены на продукты

По данным Самарастата, с 24 декабря по 9 января больше всего поднялись в цене овощи. Так, килограмм огурцов стал дороже на 20 процентов, помидоров - на 14, белокочанной капусты - на 12, моркови - на 11, репчатого лука - на 
11 января 2019, 09:25
В блогах: битва за сахар в

В блогах: битва за сахар в "Ашане"

Блогер ruben4eg163  поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены 
8 декабря 2018, 09:39
«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.

В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность 
6 декабря 2018, 10:25
В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.

Они зарегистрированы и защищаются на территории 
8 октября 2018, 12:05
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%

Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%

Рост индекса промышленного производства в Самарской области к осени составил почти 104%. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. В целом объем отгрузки промышленной продукции в период с января по июль 2018 года увеличился на 15%. При 
8 сентября 2018, 10:10
Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Впервые за 2 с лишним года официальный курс евро, установленный Центробанком, превысил отметку в 80 рублей. Единая европейская валюта подорожала сразу на 98 копеек, доллар вырос на 77 копеек и превысил рубеж 68 рублей. Комментируя это падение, вице-премьер и глава 
8 сентября 2018, 09:49
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
«Украина понад усе!»: В Незалежной декоммунизировали «Жигулёвское», родом из Самары

«Украина понад усе!»: В Незалежной декоммунизировали «Жигулёвское», родом из Самары

Декоммунизация на Украине в настоящее время, как известно, идёт широкими шагами по стране. Там переписывается история, отказываются от коммунистических идеалов, устраняются остатки советской идеологии из всех сфер жизни. Недавное пришла очередь и за советской пивной легендой — пивом «Жигулёвское».
 
5 августа 2018, 01:34
Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.

Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили 

13 июля 2018, 12:53
Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре

Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре

МИД Украины заявил о планах открыть 8 новых визовых центров в России, в том числе и в Самаре. Работники подразделений будут принимать документы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается 
15 июня 2018, 03:24
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.
За последние несколько месяцев из РФ в соседнее государство переселились 29 уголовных авторитетов. Об этом сообщил в 

9 августа 2017, 02:09
Добивают завод «Антонов»

Добивают завод «Антонов»

На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины 

26 июля 2017, 05:39
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