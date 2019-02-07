Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.

За последние несколько месяцев из РФ в соседнее государство переселились 29 уголовных авторитетов. Об этом сообщил в …