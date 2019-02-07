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В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей
Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз …
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7 февраля 2019, 05:54
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»
В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому …
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7 февраля 2019, 02:56
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В Самарской области проверят потребкорзину
В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению …
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1 февраля 2019, 08:12
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Как в Самаре меняются цены на продукты
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11 января 2019, 09:25
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца
В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.
В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность …
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6 декабря 2018, 10:25
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В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров
На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.
Они зарегистрированы и защищаются на территории …
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8 октября 2018, 12:05
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Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
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27 сентября 2018, 01:09
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Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%
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8 сентября 2018, 10:10
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Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года
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8 сентября 2018, 09:49
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На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.
Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте …
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24 августа 2018, 05:38
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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«Украина понад усе!»: В Незалежной декоммунизировали «Жигулёвское», родом из Самары
Декоммунизация на Украине в настоящее время, как известно, идёт широкими шагами по стране. Там переписывается история, отказываются от коммунистических идеалов, устраняются остатки советской идеологии из всех сфер жизни. Недавное пришла очередь и за советской пивной легендой — пивом «Жигулёвское».
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5 августа 2018, 01:34
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Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA
Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили …
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13 июля 2018, 12:53
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Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре
МИД Украины заявил о планах открыть 8 новых визовых центров в России, в том числе и в Самаре. Работники подразделений будут принимать документы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается …
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15 июня 2018, 03:24
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Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям
Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около …
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11 мая 2018, 03:57
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Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе
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9 августа 2017, 02:09
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Добивают завод «Антонов»
На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины …
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26 июля 2017, 05:39
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