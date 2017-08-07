Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».
По версии следствия, директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева пообещала матери двух девочек зачислить ее детей в 4-й класс учебного заведения. Но не бесплатно. В июне этого года она получила от женщины 600 тысяч рублей. 2 августа еще 200 тысяч. В этот момент Картамышеву и задержали оперативники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
В пятницу суд Самарского района выбирал для задержанной меру пресечения. Сама Любовь Картамышева, шокированная происходящим, с трудом давала объяснения. «Я в своих действиях была абсолютно уверена, что это поможет мне подготовить школу к 1 сентября», - заявила женщина в суде.
Адвокаты Картамышевой и сама директор просили суд отправить ее под домашний арест. Однако, по мнению представителей следствия, такая мера пресечения в данном случае явно недостаточна.
В итоге суд эту позицию поддержал. Любовь Картамышева отправится в СИЗО на 2 месяца, до 3 октября. Впрочем, у защиты есть трое суток для того, чтобы обжаловать это решение.
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