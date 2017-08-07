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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении «фирмы» законспирированных наркоторговцев. Перед судом предстанут 22 местных жителя – их подозревают в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 
Общая масса «зелья», согласно материалам уголовного дела, 26 

7 августа 2017, 02:53
Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 Любови Картамышевой, задержанной в среду по подозрению в получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей 

4 августа 2017, 05:10
На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, задержанную в среду по подозрению в получении взятки, завели уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от 

4 августа 2017, 12:35
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.

Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания 

3 августа 2017, 06:03
Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1

Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1

Накануне вечером была задержана директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева.  Ее подозревают в получении взятки за перевод в подведомственное ей учебное заведение двух человек из других школ. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, за это  родители  каждого 

3 августа 2017, 05:10
Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими 

2 августа 2017, 05:46
В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество 

19 июля 2017, 08:02
В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на 

13 июля 2017, 01:43
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