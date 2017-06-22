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Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова
Самарские следователи сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вадима Винокурова – соучредителя двух агрокомпаний.
Как уже сообщала «ТЕРРА», бизнесмен был найден убитым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. На …
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22 июня 2017, 03:25
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Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку
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21 июня 2017, 09:16
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"Нас приходили грабить или убивать?"
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20 июня 2017, 05:47
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В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе
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17 июня 2017, 12:31