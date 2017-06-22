Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова



Как уже сообщала «ТЕРРА», бизнесмен был найден убитым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. На … Самарские следователи сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вадима Винокурова – соучредителя двух агрокомпаний.Как уже«ТЕРРА», бизнесмен был найден убитым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. На