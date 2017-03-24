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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области

Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области

Раньше оживленной трассы в Орловом овраге были огороды десяти педагогов. Землю им выдала администрация города еще в начале 90-х за хорошую работу в местной школе. В мае 2016-го, приехав на свои дачи, люди обнаружили строительную технику, которая сносила все строения. 
24 марта 2017, 07:41
Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО

Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО "Самаранефтепродукт" более 12 миллионов рублей

Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу ведомства для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Конфликт между нефтяниками и чиновниками возник после того, как первые посчитали, что они переплатили за аренду земельного участка в Куйбышевском районе Самары с 2012 по 2014 

24 марта 2017, 04:55
В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.
С заявлением о 

24 марта 2017, 10:54

"Заря" досталась мэрии

В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный  суд отказал в  передаче кассационной  жалобы последнего  для  рассмотрения  в  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
Напомним, как уже рассказывала "Терра" учебное заведение и 

23 марта 2017, 04:12
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии

Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии

Босс калабрийской мафии Санто Воттари арестован в Италии. Об этом 22 марта сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на агентство ANSA.
Лидеру криминального сообщества 45 лет, он был в международном розыске и скрывался от силовых структур на протяжении десяти последних лет. 

22 марта 2017, 03:28
В Самаре наложили арест на имущество экс-главбуха «Волжского социального банка»

В Самаре наложили арест на имущество экс-главбуха «Волжского социального банка»

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера и члена правления "Волжского социального банка" Татьяны Гавриловой на сумму 427 млн рублей. С иском о наложении обеспечительных мер обратилось Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас является конкурсным управляющим 

28 февраля 2017, 04:22
В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

Кировский районный суд Самары 13 января вынес решение об аресте подозреваемого в совершении резонансного убийства в кафе "Старый замок". Под стражу минимум на два месяца заключен 36-летний уроженец Грузии Владимир Оганесян, имеющий российское гражданство. Напомним, в ночь на 8 января 

13 января 2017, 11:26
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

13 января 2017, 03:34
В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

Тольяттинские силовики раскрыли похищение человека. В совершении преступления подозревают двух мужчин – одному 31 год, другому 40 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.  

Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. 

1 ноября 2016, 04:10
В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев

В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев

Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшего бизнесмена 43-летнего Камала Гулуева. Он исчез 18 декабря. Последний раз его видели в Тольятти на парковке спорткомплекса «Олимп». Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение».

Есть информация, что коммерсант приехал к «Олимпу», чтобы забрать 
24 декабря 2015, 02:18
Москвич арестован за похищение 65-летнего тольяттинца в 2005 году

Москвич арестован за похищение 65-летнего тольяттинца в 2005 году

Силовики сообщили о раскрытии уголовного дела о похищении человека десятилетней давности.

Преступление было совершено в январе 2005 года. Неизвестные злоумышленники, применяя насилие, похитили 65-летнего жителя Тольятти. Его перевезли на машине за город и удерживали на одной из дач в 
3 ноября 2015, 02:45
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