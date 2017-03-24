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Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области
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24 марта 2017, 07:41
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Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО "Самаранефтепродукт" более 12 миллионов рублей
Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу ведомства для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Конфликт между нефтяниками и чиновниками возник после того, как первые посчитали, что они переплатили за аренду земельного участка в Куйбышевском районе Самары с 2012 по 2014 …
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24 марта 2017, 04:55
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В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям
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24 марта 2017, 10:54
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"Заря" досталась мэрии
В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы последнего для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
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23 марта 2017, 04:12
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26
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Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии
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22 марта 2017, 03:28
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В Самаре наложили арест на имущество экс-главбуха «Волжского социального банка»
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера и члена правления "Волжского социального банка" Татьяны Гавриловой на сумму 427 млн рублей. С иском о наложении обеспечительных мер обратилось Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас является конкурсным управляющим …
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28 февраля 2017, 04:22
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В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского
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13 января 2017, 11:26
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В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»
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13 января 2017, 03:34
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В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей
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1 ноября 2016, 04:10
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В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев
Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшего бизнесмена 43-летнего Камала Гулуева. Он исчез 18 декабря. Последний раз его видели в Тольятти на парковке спорткомплекса «Олимп». Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение».
Есть информация, что коммерсант приехал к «Олимпу», чтобы забрать …
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24 декабря 2015, 02:18
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Москвич арестован за похищение 65-летнего тольяттинца в 2005 году
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3 ноября 2015, 02:45