Кировский районный суд Самары 13 января вынес решение об аресте подозреваемого в совершении резонансного убийства в кафе "Старый замок". Под стражу минимум на два месяца заключен 36-летний уроженец Грузии Владимир Оганесян, имеющий российское гражданство. Напомним, в ночь на 8 января смертельные ножевые ранения получил бывший полицейский Рустам Иваев. По предварительным данным, он, отдыхая с братом и супругой, сделал замечание группе посетителей за курение. Завязалась массовая драка. В ход пошли бутылки, посуда, а затем и холодное оружие. Экс-полицейский скончался до приезда скорой помощи. Его брат госпитализирован. Владимир Оганесян женат, воспитывает 13-летнего ребенка. Официально не трудоустроен, работал на стройках. Если вину подозреваемого докажут, мужчина отправится за решетку на срок от 6 до 15 лет.
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В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»
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