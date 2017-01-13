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Материалы по теме:

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

13 января 2017, 03:34
В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В пятницу, 13 января, в Советском районном суде Самары начинается процесс над многодетным отцом Евгением Самсоником, которого обвиняют в изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 
13 января 2017, 01:03
Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. 

12 января 2017, 05:23
Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

39-летний житель Самары признан виновным в использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Согласно материалам уголовного дела, мужчина проводил съемку у себя дома. В деле фигурирует 13 детей. По решению суда, самарец 9 лет проведет в колонии строгого режима, сообщили в 

12 января 2017, 04:19
В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В реабилитационном центре на территории православного прихода в селе Борское убит сторож. Его тело 9 января нашел один из сотрудников учреждения. По предварительной версии, 61-летнего мужчину убил ножом другой сторож. Конфликт якобы возник днем на почве распития спиртных напитков.
Оба 

10 января 2017, 02:56
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца

В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца

9 октября около полудня на улице Запорожской неизвестный ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, затащил в заброшенное здание и надругался. По подозрению в изнасиловании задержали 34-летнего местного жителя. 
19 октября 2016, 04:54
Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой

Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой

Сегодня Кировский районный суд Самары заключил под стражу дворника Александра Казаковцева, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери. Он был против их отношений и решил этот вопрос кардинальным образом - задушил гостя металлической 

6 октября 2016, 09:25
В Тольятти прошли аресты чиновников

В Тольятти прошли аресты чиновников

Прокуратура Самарской области сообщила о заключении под стражу до начала октября заместителя руководителя управления потребительского рынка мэрии Тольятти Александра Силинского и двух горожан Рафига Гусейнова и Зохраба Исмаилова. Под домашний арест попали ведущий специалист управления потребрынка Максим Мельников и Наджан 

16 августа 2016, 04:51
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