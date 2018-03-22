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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Вечером 21 марта в Жигулевске произошло ДТП. Примерно в 19:45 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице Никитина. Около дома №23 под колесами легковушки оказалась 69-летняя женщина. Она стояла на обочине, дожидаясь пока машина проедет. Женщина получила травмы ноги. 

22 марта 2018, 01:38
«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

В Самаре на улице Мориса Тореза в среду, 21 марта, произошло ДТП с 
22 марта 2018, 01:31
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

В Самарской области 21 марта в результате ДТП на территории Нефтегорского района пострадали 
21 марта 2018, 03:08
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

7 марта в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. В 13:00 на пересечении улиц Свердлова и Победы прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ. Машина шла с ремонта, поэтому пассажиров внутри салона не было. Огонь не распространился дальше моторного отсека, 
7 марта 2018, 02:49
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от 
6 марта 2018, 08:58
Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани

Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани

Днем 16 февраля в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. На проспекте Королева неизвестный злоумышленник расстрелял из пневматической винтовки автобус ПАЗ, ехавший по 28-му маршруту. У машины оказались пробиты два стекла. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сообщает 
16 февраля 2018, 10:32
Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Вячеслава Коновалова. Ему вменяется нарушение сроков выдачи юрлицам разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Суд решил оштрафовать чиновника на 3 тысячи рублей. Кроме 

21 июня 2017, 06:49
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