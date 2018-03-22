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Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
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22 марта 2018, 01:38
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«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре
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22 марта 2018, 01:31
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Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе
Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В …
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22 марта 2018, 08:53
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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
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21 марта 2018, 03:08
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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани
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7 марта 2018, 02:49
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре
5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от …
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6 марта 2018, 08:58
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Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани
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16 февраля 2018, 10:32
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Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков
Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Вячеслава Коновалова. Ему вменяется нарушение сроков выдачи юрлицам разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Суд решил оштрафовать чиновника на 3 тысячи рублей. Кроме …
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21 июня 2017, 06:49