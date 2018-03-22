Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам. В …