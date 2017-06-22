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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
21 июня 2017, 11:19
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Каким видом общественного транспорта предпочитают пользоваться самарцы, решили выяснить социологи. Согласно результатам исследования, все больше горожан ездят на автобусах. Этот вид транспорта в 2017 году выбрала половина респондентов, в прошлом на автобусах ездил только каждый третий. Маршрутки напротив теряют популярность, 
20 июня 2017, 10:45
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в понедельник, 19 июня, у перекрестка улиц Антонова-Овсеенко и Булкина. Женщина 65-70 лет переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев - следовала на рынок. И угодила под колеса автомобиля «ВАЗ» 15-й модели. 
19 июня 2017, 04:02
Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

Жители Крутых Ключей обратились к властям области с просьбой увеличить количество маршрутов общественного транспорта. Горожане жалуются, что им сейчас сложно добираться до центра Самары, а во многие районы города вообще нельзя попасть без пересадок. Население Крутых Ключей сейчас достигает 75 

15 июня 2017, 04:43
В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

13 июня 2017, 05:24
Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.

Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект 
9 июня 2017, 09:50
В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 4 июня, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, в первой половине дня в районе Постникова оврага (ранее оврага Подпольщиков) с рельсов сошел трамвай. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийной службы. Вагон вернули на 
4 июня 2017, 06:18
В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).

Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке 
30 мая 2017, 11:30
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

До 23 часов 

29 мая 2017, 10:41
С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
Как информируют в горадминистрации, вместимость 

25 мая 2017, 04:50
Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Серийный выпуск беспилотных автобусов "Матрешка" (Matrеshka) намечен на конец следующего года. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой  на главу ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексея Бакулина.
Как отмечается, уже собрано 5 машин, до конца 2017-го появятся еще 10 для тестов 

23 мая 2017, 05:20
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