В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загора столкнулись два автобусы и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и большой автобус. Сведений о пострадавших нет. На место аварии вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
https://vk.com/life_samara
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В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
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21 июня 2017, 10:41
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Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку
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21 июня 2017, 11:19
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Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей
Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 …
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20 июня 2017, 01:55
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Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток
Каким видом общественного транспорта предпочитают пользоваться самарцы, решили выяснить социологи. Согласно результатам исследования, все больше горожан ездят на автобусах. Этот вид транспорта в 2017 году выбрала половина респондентов, в прошлом на автобусах ездил только каждый третий. Маршрутки напротив теряют популярность, …
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20 июня 2017, 10:45
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Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки
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19 июня 2017, 07:00
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Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок
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19 июня 2017, 04:02
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Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты
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15 июня 2017, 04:43
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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
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13 июня 2017, 05:24
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Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»
В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.
Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект …
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9 июня 2017, 09:50
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В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов
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4 июня 2017, 06:18
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В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка
На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).
Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке …
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30 мая 2017, 11:30
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Рабочие перекрыли улицы в центре Самары
Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.
До 23 часов …
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29 мая 2017, 10:41
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С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая
В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
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25 мая 2017, 04:50
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Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году
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23 мая 2017, 05:20