11-летнего мальчика на велосипеде сбили на «зебре» в Тольятти



По версии полицейских, автомобилист допустил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на … В Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 31-летний водитель на «Форде» сбил велосипедиста, передает 63.ru со ссылкой на ГИБДД Автограда.По версии полицейских, автомобилист допустил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на