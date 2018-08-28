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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
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28 августа 2018, 02:49
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой
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27 августа 2018, 02:16
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Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области
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27 августа 2018, 10:04
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5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре
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27 августа 2018, 08:25
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Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре
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22 августа 2018, 11:54
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»
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6 августа 2018, 05:27
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«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением
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3 августа 2018, 03:53
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28