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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

Стали известны подробности массовой аварии в Самарской области, во время которой вся трасса оказалась усыпана дынями.

Напомним, что ночью, в 04:30 27 августа на 1005 километре трассы М-5 Урал - Москва - Челябинск водитель КАМАЗа врезался в стоящую ГАЗель. 
27 августа 2018, 02:16
Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Утром, 27 августа ДТП с тремя автомобилями произошло в Самарской области. На 1006-м километре трассы М-5 столкнулись две легковушки и фура, груженная дынями.

В результате аварии вся дорога оказалась завалена разбитыми бахчевыми. Из-за этого движение на участке оказалось серьезно 
27 августа 2018, 10:04
5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

Вечером в воскресенье, 26 августа, в Кировском районе областной столицы произошла дорожная авария, в которой пострадал пешеход. По словам очевидцев, примерно в 17:40 автомобиль сбил около дома № 45 по Ташкентскому переулку маленького мальчика.
 
- На вид ребенку около пяти лет, 
27 августа 2018, 08:25
Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

В среду, 22 августа, на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в областной столице иномарка «Шевроле Авео» сбила четырех пешеходов, в числе которых есть ребенок. По предварительной информации, все пострадавшие остались живы, но с различными травмами были доставлены в ближайшие 
22 августа 2018, 11:54
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В воскресенье днем, 5 августа, напротив дома № 76 по улице Агибалова в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. 38-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Вилоновской в направлении Агибалова, когда сбил пенионерку. 70-летняя женщина пересекала дорогу вне зоны действия 
6 августа 2018, 05:27
«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

Выяснились сенсационные подробности об утреннем ДТП в Сызрани: оказалось, что сбитый машиной «скорой помощи» пешеход выжил. Его доставили в центральную городскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

Напомним, что авария произошла на улице Декабристов в пятницу, 3 августа. 
3 августа 2018, 03:53
В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

Оказалось, что авария в Сызрани, в которой участвовала машина со спецсигналом, не обошлась без жертв. Напомним, что в пятницу, 3 августа на улице Декабристов около «горбатого» моста был сбит пешеход. Наезд на мужчину совершила карета «скорой помощи», которая ехала в 
3 августа 2018, 02:28
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