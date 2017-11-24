В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице …