В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома 103 по улице Мориса Тореза 28-летняя женщина допустила наезд на 65-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Пенсионера с травмами головы, спины и ног увезли в больницу. Принято решение о госпитализации.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. В пресс-службе областного главка предоставили фото с места происшествия.
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