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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

С начала года на дорогах Самары произошло 113 ДТП с участием детей, это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период 2016-го. Пострадало 114 человек, четверо несовершеннолетних погибли. Чаще всего в аварии попадают ученики младших классов, которые только начали посещать 
23 ноября 2017, 08:54
Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

В Самаре автоледи сбила ехавшего по зебре 8-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Потапова напротив дома №243 по улице Ново-Садовой. У пострадавшего травма живота. 

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22.11.2017 года в 18:00 водитель 1979 года 
23 ноября 2017, 03:43
Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

В четверг, 23 ноября, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Автоледи на Audi не заметила столб и врезалась в него. Из-за ДТП на Галактионовской встали трамваи.

«Сегодня утром на пересечении ул. Галактионовская и Студенческий переулок. Водитель АУДИ не заметила 
23 ноября 2017, 01:02
Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

В Самаре полицейские раскрыли кражу видеорегистратора. Устройство украли у таксиста, попавшего в ДТП.

«41-летний таксист рассказал, что поздно ночью он находился в своем автомобиле, который незадолго до этого припарковал на обочине на улице Гагарина. Спустя некоторое время в него врезалось другое 

23 ноября 2017, 11:51
В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

Во вторник, 21 ноября, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попал 70-летний пенсионер. ДТП произошло около 11 часов утра на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда. В народе, после большого числа ДТП с участием пожилых пешеходов, этот 

22 ноября 2017, 04:53
Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
 
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 

21 ноября 2017, 01:51
В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
На опасном перекрестке в Самаре снова сбили пенсионера

На опасном перекрестке в Самаре снова сбили пенсионера

В Самаре снова сбили пенсионера напротив рынка «Норд». Вечером 19 сентября водитель большегруза «Мерседес», двигаясь по улице XXII Партсъезда в районе пересечения с Заводским шоссе, совершил наезд на 88-летнюю женщину. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая 

20 сентября 2017, 01:03
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
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