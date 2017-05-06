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Бункер S

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Материалы по теме:

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Мужчина позвонил в полицию и поведал, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
 
Сотрудники 
24 апреля 2017, 11:02
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
9 апреля 2017, 02:54
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности 

5 апреля 2017, 11:13
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

В другой группе "ВК" - "Интересная СЫЗРАНЬ" - поведали, как местная автоледи необычным способом решает проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
4 апреля 2017, 06:35
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, 
22 октября 2016, 05:54
В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие

В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 августа, днем на улице Демократической в Самаре. Как передает портал 63.ru, там столкнулись четыре иномарки, в том числе машина такси. По словам очевидцев, в результате пострадал один из водителей - у мужчины была 
28 августа 2016, 05:21
В Самаре на Сорокиных Хуторах сбили пешехода, в сети выложили жуткие фото

В Самаре на Сорокиных Хуторах сбили пешехода, в сети выложили жуткие фото

Авария случилось сегодня, 16 июля, на улице Демократической на пешеходном переходе около поселка Сорокины Хутора, передает «Прогородсамара».

На первый взгляд шокирующие фотографии очевидцы выложили в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте». На самом деле на снимках запечатлена не 
16 июля 2016, 04:52
Футболисты «Крыльев» помогли пострадавшим в смертельном ДТП в Самаре, есть фото и видео

Футболисты «Крыльев» помогли пострадавшим в смертельном ДТП в Самаре, есть фото и видео

Футболисты и административный персонал самарского клуба «Крыльев Советов» помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, сообщает портал 63.ru

Вчера, 9 июля, около 5 часов в Самаре на улице Демократической произошла авария со смертельным исходом. Там столкнулись три машины: «десятка», «Ниссан 
10 июля 2016, 12:57
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