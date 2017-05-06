В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие передает портал 63.ru, там столкнулись четыре иномарки, в том числе машина такси. По словам очевидцев, в результате пострадал один из водителей - у мужчины была … Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 августа, днем на улице Демократической в Самаре. Как, там столкнулись четыре иномарки, в том числе машина такси. По словам очевидцев, в результате пострадал один из водителей - у мужчины была