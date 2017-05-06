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Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом
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24 апреля 2017, 11:02
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В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
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15 апреля 2017, 03:33
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Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама …
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9 апреля 2017, 02:54
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В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга
В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности …
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5 апреля 2017, 11:13
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Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
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4 апреля 2017, 06:35
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»
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9 января 2017, 03:55
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В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
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22 октября 2016, 05:54
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В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 августа, днем на улице Демократической в Самаре. Как передает портал 63.ru, там столкнулись четыре иномарки, в том числе машина такси. По словам очевидцев, в результате пострадал один из водителей - у мужчины была …
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28 августа 2016, 05:21
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В Самаре на Сорокиных Хуторах сбили пешехода, в сети выложили жуткие фото
Авария случилось сегодня, 16 июля, на улице Демократической на пешеходном переходе около поселка Сорокины Хутора, передает «Прогородсамара».
На первый взгляд шокирующие фотографии очевидцы выложили в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте». На самом деле на снимках запечатлена не …
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16 июля 2016, 04:52
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Футболисты «Крыльев» помогли пострадавшим в смертельном ДТП в Самаре, есть фото и видео
Футболисты и административный персонал самарского клуба «Крыльев Советов» помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, сообщает портал 63.ru
Вчера, 9 июля, около 5 часов в Самаре на улице Демократической произошла авария со смертельным исходом. Там столкнулись три машины: «десятка», «Ниссан …
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10 июля 2016, 12:57