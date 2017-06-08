Вчера, 7 июня, в Самарском районе Самары автоледи сбила пешехода и скрылась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, в 18:40 36-летняя автомобилистка ехала на "четырнадцатой" по улице Ленинградской со стороны Ленинской и при повороте налево, на Садовую, сбила 20-летнего парня, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Сразу после этого женщина скрылась с места происшествия, не оказав пострадавшему помощь. Молодого человека госпитализировали.
Вскоре автомобилистку задержали полицейские. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование.
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