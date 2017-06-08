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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

28-летняя Дарья Усачёва скрылась с места ДТП. Инцидент произошел в полдень 6 июня.
8 июня 2017, 05:16
Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
От сильного удара заграждение в кузове деформировалось, и 19 свиней вырвались на 

8 июня 2017, 02:08
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали 

6 июня 2017, 07:05
В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
 
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась 
6 мая 2017, 04:31
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
9 апреля 2017, 02:54
В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, произошло крупное ДТП. Около 2 часов ночи на улице Мичурина Opel протаранил бетонный столб. По словам очевидцев, иномарка на большой скорости попала в яму на дороге. Из-за этого автоледи не 
26 марта 2017, 11:46
В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 
21 марта 2017, 04:24
В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.

Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился 
18 марта 2017, 06:50
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
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