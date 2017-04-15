Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре Во вторник, 17 ноября, в Самаре случился пожар в офисном центре «Лидер». На место происшествия прибыли 9 единиц спецтехники. Из 4-этажного здания эвакуировали 70 человек.



В здании на пересечении Авроры и Гагарина располагается автосалон, продуктовый магазин, десятки офисов. Отделка …