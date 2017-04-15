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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, по подозрению в 
12 апреля 2017, 01:58
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
9 апреля 2017, 02:54
В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске следователи начали проверку по факту смерти двоих мужчин. Трупы были обнаружены в сгоревшей квартире дома на улице Сазонова во вторник, 4 апреля. Один из погибших – 60-летний хозяин квартиры. Личность второго - устанавливается.  

Согласно предварительной версии, пожар произошел 

6 апреля 2017, 11:18
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности 

5 апреля 2017, 11:13
В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.

По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца. 

В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, 

4 апреля 2017, 02:40
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

В другой группе "ВК" - "Интересная СЫЗРАНЬ" - поведали, как местная автоледи необычным способом решает проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
4 апреля 2017, 06:35
В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку

В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку

Правоохранительные органы Самары не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, жестоко задавившей собаку на Южном проезде. Инцидент произошел 29 декабря прошлого года. На опубликованной в соцсетях видеозаписи с камер наблюдения видно, как медленно двигавшийся автомобиль «Пежо» белого цвета 
3 апреля 2017, 02:26
В Самаре мать и сын сгорели в частном доме

В Самаре мать и сын сгорели в частном доме

Самарские следователи проводят проверку по факту гибели семьи в Кировском районе. В воскресенье, 2 апреля, в частном доме на улице Бортмехаников произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 5 часов 25 минут. К месту ЧП направили 10 единиц 

3 апреля 2017, 11:31
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, 
13 марта 2017, 11:23
В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

27 октября прошлого года в Тольятти 63-летний мужчина на «Лада Калина» на улице Комзина сбил насмерть двух пенсионерок. На днях в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
12 марта 2017, 05:19
Самарская мэрия собирается демонтировать

Самарская мэрия собирается демонтировать "левые" киоски

За оставшееся время до чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре намерены благоустроить улицы города, по которым будут следовать потоки туристов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что комплексный ремонт фасадов и ограждений предприятий будет осуществляться за счет 
11 марта 2017, 01:46
Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

В Самаре 1 апреля 2017 года начнут демонтировать рынок на пересечении Авроры и Аэродромной, заявили в гордепартаменте потребрынка и услуг. По словам чиновников, в этот день истекает договор на использование земельного участка под объект торговли. Планов продлевать документ нет.

В следующем 

30 ноября 2016, 02:15
В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото

В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото

Сегодня, 21 августа, в Самаре произошло очередное ДТП. На улице Авроры перевернулся грузовик КамАЗ, передает портал 63.ru. Авария случилась перед мостом, на выезде из города. По неизвестной пока причине большегруз завалился на бок и снес пешеходное ограждение. Информации о 
21 августа 2016, 05:38
Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре

Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре

Во вторник, 17 ноября, в Самаре случился пожар в офисном центре «Лидер». На место происшествия прибыли 9 единиц спецтехники. Из 4-этажного здания эвакуировали 70 человек.

В здании на пересечении Авроры и Гагарина располагается автосалон, продуктовый магазин, десятки офисов. Отделка 
18 ноября 2015, 10:08
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