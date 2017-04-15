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Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь
Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».
Согласно последним данным, по подозрению в …
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12 апреля 2017, 01:58
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В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера
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11 апреля 2017, 11:04
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Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама …
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9 апреля 2017, 02:54
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В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
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6 апреля 2017, 11:18
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В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга
В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности …
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5 апреля 2017, 11:13
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В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память
Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.
По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца.
В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, …
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4 апреля 2017, 02:40
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Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
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4 апреля 2017, 06:35
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В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку
Правоохранительные органы Самары не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, жестоко задавившей собаку на Южном проезде. Инцидент произошел 29 декабря прошлого года. На опубликованной в соцсетях видеозаписи с камер наблюдения видно, как медленно двигавшийся автомобиль «Пежо» белого цвета …
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3 апреля 2017, 02:26
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В Самаре мать и сын сгорели в частном доме
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3 апреля 2017, 11:31
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На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
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19 марта 2017, 04:36
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В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
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13 марта 2017, 11:23
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В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет
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12 марта 2017, 05:19
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Самарская мэрия собирается демонтировать "левые" киоски
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11 марта 2017, 01:46
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Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018
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30 ноября 2016, 02:15
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В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото
Сегодня, 21 августа, в Самаре произошло очередное ДТП. На улице Авроры перевернулся грузовик КамАЗ, передает портал 63.ru. Авария случилась перед мостом, на выезде из города. По неизвестной пока причине большегруз завалился на бок и снес пешеходное ограждение. Информации о …
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21 августа 2016, 05:38
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Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре
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18 ноября 2015, 10:08