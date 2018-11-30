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Материалы по теме:

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину

На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину

Во вторник, 27 ноября, на улице Ставропольской в Самаре произошла смертельная авария. В 17:45 73-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте на пересечении улиц Ставропольской и Майской. Внезапно ее сбил грузовик Isuzu, ехавший со стороны улицы Советской в направлении Кирова. 
28 ноября 2018, 03:01
В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, 
28 ноября 2018, 02:38
Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

В четверг, 15 ноября, произошла авария с пострадавшими в окрестностях Сызрани. Примерно в два часа дня на четвертом километре ульяновской дороги столкнулись пассажирская «ГАЗель» и мотоблок. К счастью, никто из сидевших в «маршрутке» не пострадал, но в больницу попали два 
16 ноября 2018, 10:53
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

В ночь на 8 ноября в Самарской области произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ехал по трассе М-5 от  Тольятти в направлении Сызрани. На 905-километре мужчина 
8 ноября 2018, 11:18
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