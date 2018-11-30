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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
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30 ноября 2018, 03:15
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Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
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30 ноября 2018, 02:27
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину
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28 ноября 2018, 03:01
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В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun
Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, …
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28 ноября 2018, 02:38
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Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека
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16 ноября 2018, 10:53
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16
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В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
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15 ноября 2018, 11:27
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Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области
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8 ноября 2018, 11:18