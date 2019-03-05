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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
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5 марта 2019, 10:49
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В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. …
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5 марта 2019, 10:33
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В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем
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5 марта 2019, 08:29
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В Сызрани иномарка Volkswagen без водителя угодила в ДТП
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4 марта 2019, 02:56
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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В Самарской области поймали братьев-закладчиков
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4 марта 2019, 09:17
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
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30 ноября 2018, 02:27
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В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»
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31 декабря 2017, 03:40
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02
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Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова
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5 ноября 2016, 01:36
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