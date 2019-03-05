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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. 
5 марта 2019, 10:33
В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В понедельник вечером, 4 марта, в Промышленном районе областной столицы в ДТП попали два автобуса. По данным регионального ГУ МЧС, оно случилось на 5-ой линии 9 Просеки. На место выехали 4 сотрудника ведомства. Когда они прибыли по указанному адресу, то 
5 марта 2019, 08:29
В Сызрани иномарка Volkswagen без водителя угодила в ДТП

В Сызрани иномарка Volkswagen без водителя угодила в ДТП

В понедельник, 4 марта, в центре Сызрани произошла авария. Около перекрестка улиц Ульяновской и Бабушкина стояла припаркованная иномарка Volkswagen — ее владелец ушел по своим делам. В этот момент по улице ехала грузовая фура HINO с номерами Челябинского региона и 
4 марта 2019, 02:56
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали уроженцы другого региона после того, как полицейские осмотрели автомобиль «Лада Приора» у автодороги Тольятти - Ташелка в Ставропольском районе. В машине нашли сверток с веществом белого цвета, экспертное исследование показало, что в 
4 марта 2019, 09:17
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

Вчера, 30 декабря, около 2 часов ночи активисты «Ночного патруля» заметили на улице Владимирской водителя с явными признаками алкогольного опьянения.
 
Мужчина на вазовской легковушке приехал к круглосуточному супермаркету, сделал покупки, сел за руль и уехал. Активисты передали данные о 
31 декабря 2017, 03:40
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

В ночь на пятницы на субботу, с 4 на 5 ноября, на улице Димитрова в Самаре произошло ДТП.  Как сообщает портал 63.ru со ссылкой на активистов движения «Ночной патруль», пьяный водитель на «Форде» протаранил пешеходное ограждение.

Когда «патрулевец» подошел 
5 ноября 2016, 01:36
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