В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона … В областной столице будет проводиться Кубок по триатлону. 2 сентября с 05:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. В частности, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по