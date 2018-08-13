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В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
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13 августа 2018, 04:29
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В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу
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13 августа 2018, 03:18
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В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона
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13 августа 2018, 03:00
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис
Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с …
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8 августа 2018, 09:20
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В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка
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2 августа 2018, 05:17
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Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто
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27 июля 2018, 12:42
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Самарские эксперты рассказали, что ждет автомобилистов при индивидуальном ценообразовании полисов
Федеральное министерство финансов предложило в очередной раз реформировать систему ОСАГО. По данным издания "Ведомости", чиновники задумались, а не перевести ли страну на индивидуальное ценообразование полисов с отменой двух действующих коэффициентов, определяющих стоимость - мощности и регионального. Чиновники из российского минфина …
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25 июля 2018, 07:03