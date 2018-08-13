4
33
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                      .d8888b.                  8888888b.      d8b  888      
                     d88P  Y88b                 888  "Y88b     Y8P  888      
                            888                 888    888          888      
 888  888   8888b.        .d88P  888  888  888  888    888    8888  88888b.  
 888  888      "88b   .od888P"   888  888  888  888    888    "888  888 "88b 
 888  888  .d888888  d88P"       888  888  888  888    888     888  888  888 
 Y88b 888  888  888  888"        Y88b 888 d88P  888  .d88P     888  888  888 
  "Y88888  "Y888888  888888888    "Y8888888P"   8888888P"      888  888  888 
      888                                                      888           
 Y8b d88P                                                     d88P           
  "Y88P"                                                    888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и 
13 августа 2018, 04:29
В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу

В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу

В воскресенье днем, 12 августа, 47-летний водитель ехал на машине Chevrolet NIVA по Дыбенко со стороны улицы Ивана Булкина. По предварительным данным, в 15:20 около дома № 29 по Дыбенко автомобилист столкнулся с иномаркой Kia Rio. В результате аварии пострадала 
13 августа 2018, 03:18
В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В областной столице будет проводиться Кубок по триатлону. 2 сентября с 05:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. В частности, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по 
13 августа 2018, 03:00
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В центре Самары случилось ЧП: на припаркованный рядом с домом по улице Садовой автомобиль обрушился кусок железа. По словам очевидцев, железная балка упала прямо на заднее стекло дорогостоящей машины, в которой в тот момент находились люди. 
 
- Вероятно, металлоконструкция поддерживала 
2 августа 2018, 05:17
Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто

Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто

Колебания курсов валют привели к тому, что, зачастую, приобретение нового автомобиля из салона стало крайне накладным мероприятием. Именно поэтому многие покупатели стали гораздо больше внимания уделять машинам с пробегом. Но как правильно выбрать свою «ласточку»? Ведь хочется быть уверенным в 
27 июля 2018, 12:42
Самарские эксперты рассказали, что ждет автомобилистов при индивидуальном ценообразовании полисов

Самарские эксперты рассказали, что ждет автомобилистов при индивидуальном ценообразовании полисов

Федеральное министерство финансов предложило в очередной раз реформировать систему ОСАГО. По данным издания "Ведомости", чиновники задумались, а не перевести ли страну на индивидуальное ценообразование полисов с отменой двух действующих коэффициентов, определяющих стоимость - мощности и регионального. Чиновники из российского минфина 

25 июля 2018, 07:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх