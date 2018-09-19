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Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею
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19 сентября 2018, 05:30
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В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
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19 сентября 2018, 04:37
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку
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19 сентября 2018, 02:37
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В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов
В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".
Самарец напомнил, что с …
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18 сентября 2018, 08:04
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52
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В блогах: О ТТУ замолвите слово!
Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.
"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь …
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8 августа 2018, 05:59
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Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти
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12 июля 2018, 08:20