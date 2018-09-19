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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Самары выиграл 1 миллион рублей в лотерею, а счастливый билет он купил на почте. В первом полугодии этого года более 7,5 миллионов победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам выплатили 6 млн выигрышей на 
19 сентября 2018, 05:30
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти врачи спасали годовалую девочку. Оказалось, что малышка выпила жидкость для снятия лака. Когда ее мама увидела открытую упаковку в руках у ребенка, то попыталась промыть желудок самостоятельно, а затем вызвала карету скорой помощи. Бригада «неотложки» тут же отвезла 
19 сентября 2018, 04:37
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

Рано утром во вторник, 18 сентября, произошла авария в Красноярском районе. 34-летний водитель грузовика МАН ехал со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении автодороги «Самара - Бугуруслан» по Обводной Самары. В 09:20 шофер врезался в стоящий автомобиль «Рено», за 
19 сентября 2018, 02:37
В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".

Самарец напомнил, что с 
18 сентября 2018, 08:04
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
9 августа 2018, 05:52
В блогах: О ТТУ замолвите слово!

В блогах: О ТТУ замолвите слово!

Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.

"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь 
8 августа 2018, 05:59
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Жители Тольятти начали использовать социальные карты для оплаты проезда в коммерческом транспорте. Мэрия предложила ввести пилотный проект на трех коммерческих маршрутах: № 20 «Западный пляж – Автозаводское шоссе», № 52 «Льва Толстого – Фосфор – Льва Толстого», № 9 «Бетонная 
12 июля 2018, 08:20
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