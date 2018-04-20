1
32
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер Алексей Авдейчев показал 
18 апреля 2018, 09:00
Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о 
18 апреля 2018, 04:23
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под 
17 апреля 2018, 01:25
Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада 
16 апреля 2018, 11:43
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Слон, пышущий дымом, попал на видео

Слон, пышущий дымом, попал на видео

В сеть попало видео, на котором запечатлен необычный слон. Животное пускает изо рта огромные клубы дыма. Ролик был сделан директором Программы развития общества сохранения дикой природы Винаем Кумаром (WCS).

Сейчас ученые гадают относительно того, что заставило слона испускать дым. 
25 марта 2018, 06:02
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Недалеко от Белого дома установили надувную фигуру Трампа в виде крысы

Недалеко от Белого дома установили надувную фигуру Трампа в виде крысы

В Вашингтоне на лужайке недалеко от Белого дома огромная крыса с шевелюрой 45-го американского президента сменила курицу с похожей прической. Пятиметровая надувная фигура грызуна очень напоминает Дональда Трампа.
Автором этой новинки является арт-галерист Джон Пост Ли из Нью-Йорка. Он отмечает 

31 августа 2017, 12:24
Топ-новости дня: розги для самарских школьников, запрет автомобильного фестиваля в Тольятти, трансгендер в Белом доме

Топ-новости дня: розги для самарских школьников, запрет автомобильного фестиваля в Тольятти, трансгендер в Белом доме

В Самаре накануне 1 сентября вместе с учебниками продают розги
 
Этот товар продавцы предлагают приобрести наряду со школьными учебниками, тетрадями, канцтоварами и ранцами.
Подробнее - здесь
 
Мэрия Тольятти запретила проведение фестиваля Car-Fest on the Beach 2015
 
Крупнейший автомобильный фестиваль планировали организовать 
19 августа 2015, 08:29
Трансгендер стала директором по подбору кадров в Белом доме

Трансгендер стала директором по подбору кадров в Белом доме

Раффи Фридман-Горспэн (раньше была мужчиной) теперь работает в администрации Барака Обамы директором по подбору персонала управления кадров.

Назначение на такой высокий пост человека, сменившего пол, объясняется выражением ценностей администрации действующего президента Соединенных Штатов. Обама поддерживает уравнивание в правах представителей 
19 августа 2015, 12:49
Белый дом похвалил баскетболиста-гея

Белый дом похвалил баскетболиста-гея

Коллинз стал первым действующим спортсменом в крупнейших профессиональных лигах Северной Америки, открыто признавшимся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Белом доме это рассмотрели как пример прогресса и эволюции, сообщает РИА "Новости". 

Признание баскетболиста "Вашингтона" Джейсона Коллинза в нетрадиционной сексуальной ориентации является 

30 апреля 2013, 11:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх