Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о … В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о