В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.
«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! Добрая, ухоженная, чистая, видно, что домашняя! Просим ретвитов! Хозяин, найдись!» - написали представители департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
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