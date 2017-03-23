Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми дольщиками компании Кросс стучатся в различные инстанции уже 2,5 года. Добиваются демонтажа. Но до сих пор не даже не знают, кому принадлежит техника.
ЧП с башенными кранами в Самаре происходят с незавидной регулярностью. Три месяца назад в результате падения стрелы на Южном шоссе пострадал монтажник. Три года назад подъемник упал в окна многоэтажки на улице Радонежской. В 2010-м кран рухнул в двух метрах от детского дома Солнышко. В регламентах Ростехнадзора говорится, что техническое освидетельствование башенных кранов нужно проводить ежегодно - частично и раз в три года - полностью, иначе гарантировать безопасность невозможно.
Сегодня дольщики "Кросса" пришли в областной минстрой узнать, когда уберут бесхозный кран и завершат строительство многоэтажки в 3 квартале. По итогам встречи специалисты министерства пообещали помочь с ремонтом крана.
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