Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в … Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже«ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в