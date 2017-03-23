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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в 
20 марта 2017, 01:10
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи

В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи

Компания «Самарские коммунальные системы» сообщила о том, что в понедельник, 20 марта, Мехзавод и Крутые Ключи снова остались без воды.

«При работах, производимых в рамках реконструкции Московского шоссе, вновь повреждён водовод, снабжающий питьевой водой Мехзавод и Крутые Ключи», - 
20 марта 2017, 12:19
В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных 

3 марта 2017, 09:28
На стройке в Самаре башенный кран упал на рабочего

На стройке в Самаре башенный кран упал на рабочего

В понедельник, 12 декабря, в Самаре на стройке у Южного шоссе на 44-летнего мужчину упал  башенный кран. Рабочий – монтажник получил множественные травмы. Мужчина госпитализирован в одну из самарских больниц. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области. Проверкой 

13 декабря 2016, 06:56
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