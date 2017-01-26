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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Красноармейской

Выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм по ул.Красноармейской, рядом с пересечением с улицей Куйбышева. На данный момент место повреждения огорожено, ведется откачка воды. Жилой фонд не почувствует данного происшествия, сообщают представители «ПТС». По данному участку теплосети услугу отопления и горячего 

26 декабря 2016, 04:29
В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.
Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова

Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова

ЧП произошло сегодня, 18 декабря, рано утром в Самаре в одном из дворов поселка Зубчаниновка, передает "ПроГород".

В  районе дома №326 по Литвинова в трех местах прорвало трубу, из-за чего весь двор оказался затоплен водой. В результате несколько автомобилистов не смогли 

18 декабря 2016, 06:23
Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды

Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды

В среду, 14 декабря, в социальных сетях появилось фото с места коммунальной аварии. «Прорвало трубу в Ташкентском переулке», - сообщили в комментариях. На снимке изображен столб дыма во дворе у многоэтажного дома.

Один из очевидцев написал, что на фото дом, расположенный 

14 декабря 2016, 02:38
На улице Луначарского открыли Аллею славы самарского водопровода

На улице Луначарского открыли Аллею славы самарского водопровода

 В Самаре появилась Аллея славы самарского водопровода. Она появилась рядом со скульптурной композицией Русалочка у водоразборной колонки в районе 56-го дома по улице Луначарского. Открытие приурочили к 130-летию самарского водопровода.
На аллее увековечены имена известных жителей Самары, которые внесли наибольший 

14 октября 2016, 04:55
В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.

Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не 
1 октября 2016, 07:27
Самарцы задолжали за пользование водой и канализацией более 1 миллиарда рублей

Самарцы задолжали за пользование водой и канализацией более 1 миллиарда рублей

Помимо лиц, накапливающих долг, есть еще и те, кто просто ворует коммунальные услуги у ресурсоснабжающих организаций. Один из типичных примеров - когда владельцы коттеджей, расположенных в черте города, делают незаконные врезки в водопроводные и канализационные трубы. Теперь их начали отключать 

16 мая 2016, 05:39
В Самаре на расширение Линдовской насосной станции направят более 500 млн рублей

В Самаре на расширение Линдовской насосной станции направят более 500 млн рублей

Мэрия Самары объявила аукцион по определению компании, которая займется проектированием и расширением Линдовской водопроводной насосной станции. Кроме того, предполагается строительство вспомогательных инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в третьем микрорайоне, в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и проспекта Карла 
3 ноября 2015, 12:57
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