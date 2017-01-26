В среду, 14 декабря, в социальных сетях появилось фото с места коммунальной аварии. «Прорвало трубу в Ташкентском переулке», - сообщили в комментариях. На снимке изображен столб дыма во дворе у многоэтажного дома.

Один из очевидцев написал, что на фото дом, расположенный …