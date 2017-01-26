В Кировском районе примерно в 10 часов утра произошел порыв водопровода на пересечении улиц Ставропольской и Каховской.
На время проведения ремонта были отключены около 2 десятков многоквартирных зданий, а также соцучреждения - школа и детский сад. Доставка воды населению осуществлялась бойлерами. Около 13:00 водоснабжение было восстановлено.
В Советском районе с 8 утра до 19 часов ведутся плановые работы по ремонту коммуникаций. От системы водоснабжения отключены дома на улицах Промышленности, Советской Армии и прилегающих к ним территориях.
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