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В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса
Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный …
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9 ноября 2018, 06:58
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
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9 ноября 2018, 05:21
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую
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9 ноября 2018, 11:47
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В Самаре на резервную схему переведут часть домов Кировского района
Во вторник, 30 октября, в Кировском районе специалисты «ПТС» будут ремонтировать тепловую сеть в районе улицы Путейской, проспекта Металлургов, улиц Юбилейной и Свободы. По словам представителей ресурсосберегающей организации, ремонт завершат за один день. С 09:00 до 20:00 вторника теплоснабжение будет …
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30 октября 2018, 08:34
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В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло
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27 октября 2018, 09:56
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В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
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22 октября 2018, 02:39
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Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением
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16 октября 2018, 09:21
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
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4 апреля 2017, 06:26
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В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды
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23 ноября 2016, 09:22